食中毒は、レストランなど外食だけの問題ではありません。日々の家庭料理のなかにも目に見えないリスクが潜んでいます。この記事では、食中毒予防の基本であるつけない・増やさない・やっつけるという三原則を軸に、科学的根拠に基づいた具体的な予防策をQ&A形式でわかりやすく解説します。正しい知識を身につけ、ご家庭の食卓から食中毒のリスクをなくしましょう。 監修医師：高宮 新之介（医師） 昭和大学卒業。大学病院