スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、ペットボトル入りコーヒーの新シリーズ「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック／カフェラテ」を、2025年9月9日（火）から発売します。 「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック／カフェラテ」 記事のポイント スターバックスから、どこでも手軽にコーヒーが楽しめるペットボトル入りのコーヒー飲料が登場。甘さのないブラックと、ミ