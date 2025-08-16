BE:FIRST 2025年8月16日にプレデビュー4周年の記念日を迎えた7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの初となるベストアルバム『BE:ST』が、2025年10月29日に発売されることが決定した。【写真・動画】公開されたBE:FIRST『BE:ST』ジャケ写＆ティザー映像4都市9公演を回り約30万人を動員したグループ初となる国内4大ドームツアーを経て、初の海外ツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」ではアメ