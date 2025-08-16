オンキヨーは、アニメ「機動戦士ガンダム」コラボレーションモデルのオーバーイヤーヘッドホン「ANIMA AOW03」の予約受付を、2025年9月26日15時まで、同社運営の通販サイト「ONKYO DIRECT」などで行う。発送は11月下旬〜12月上旬にかけ順次の予定。ジオンとシャアのエンブレムを左右ハウジングに同作に登場するジオン公国軍「シャア・アズナブル」専用モデルで、右側のアルミ製ハウジングプレートにジオン公国のイメージモチーフを