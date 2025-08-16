タレントの松村沙友理（32歳）が、8月15日に放送されたトーク番組「トークハンサム」（日本テレビ系）に出演。「男性の泣き顔が大好きなんですよ」と語った。松村沙友理が女性ゲストを“ハンサムにもてなす”番組に登場。松村は「男性の泣き顔が大好きなんですよ。泣いてる理由が大事で、ただ悲しくて泣いているよりも、すごい頑張っていたのに心をズタボロにされて泣いててほしい」と話す。松村はプレッシャーに押しつぶされそう