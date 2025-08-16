オフィススタイルは、この猛暑にも対応できる、「洗える素材」を選ぶのがトレンドです。「BARNEYS NEW YORK」には、洗えるキレイめアイテムがたくさん。今回は、「バーニーズニューヨーク銀座本店」スタッフさんに小技の効いた通勤スタイルをご紹介いただきました。合わせたバッグやシューズにも注目です。 「ジャケパンスタイル」も洗える素材を選ぶのが正解です ジャケット\36,300・中に