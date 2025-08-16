今日16日は、関東では大気の状態が不安定になっています。関東では午前中から平野部でも所々で雨雲が発達しています。今夜遅くにかけて雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。屋外のレジャーなどは天気の急変に注意が必要です。関東で午前中から雨雲が発達今日16日は、関東では気圧の谷に向かう暖かく湿った空気や日中の気温上昇の影響で、大気の状態が不安定になっています。関東では午前中から平野部でも所