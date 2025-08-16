イオンリテールは、長野県下諏訪町のイオン諏訪店跡に、総合スーパーの「イオンスタイル諏訪」（下諏訪町南四王）を2026年秋にオープンする。専門店のほか、下諏訪町の行政施設も入居し、近隣の地方自治体からも人が集まるにぎわい拠点にする計画。【こちらも】イオンモール仙台上杉、10月8日オープンへ26店が東北地方初出店イオンスタイル諏訪は、約2万1,000平方メートルの敷地に整備され、平屋建ての直営棟と1〜2階建ての