滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト・西川貴教が発起人を務める大型野外ライブイベント『イナズマロック フェス 2025』（9月20日・21日、滋賀県草津市・烏丸半島芝生広場）の「雷神ステージ」最終出演アーティストが16日、発表された。【写真】21日には…IMP.＆IS:SUEも出演決定「雷神ステージ」には、尾崎匠海＆藤牧京介（INI）が20日、IMP.、IS:SUEが21日に出演することが追加で明かされた。■『イナズマロック フェ