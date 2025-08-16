最大で9連休となったお盆休みを、ふるさとや観光地で過ごした人のUターンの混雑は16日、ピークをむかえています。16日午前、JR博多駅の新幹線ホームでは、大きな荷物や手土産を持った人たちが、東京や大阪行きの新幹線に乗り込む姿が見られました。■乗客「（飯塚が祖母の実家で1歳の息子と一緒に）そうめん流しをしたプールで遊んだ」■乗客「ハウステンボスのミッフィーエリアに行った乗り