米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有の次回登板が17日（日本時間18日）の敵地ドジャース戦に決まった。15日、球団が発表した。ナ・リーグ西地区の首位攻防戦で、大谷翔平らを擁するドジャース戦に今季初登板する。（共同）