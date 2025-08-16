中学校サッカー部の日本一を決める「第56回全国中学校サッカー大会」が、8月17日(日)から開催されます。大会の開催地である宮崎県のFAコーチ神戸昌宏さんは、前評判が高い静岡学園と地元の宮崎日大と日章学園を今大会の注目チームだと語ります。「様々な地域の大会の情報を集めていますが、その中でもやっぱり静岡学園中学校の名前があがってきます。飛び抜けた選手は誰ですか？って聞くと、『全員上手いんだよね』って言われるこ