記録的な大雨で被災した福岡県福津市では16日、猛暑が予想されるなか、ボランティアによる復旧作業が行われました。16日午前、福津市内殿ではボランティア50人が被災した住宅の片づけなどをしました。今月10日に記録的な大雨となった福津市では、浸水や土砂災害などが相次いで発生し2人が死亡、住宅などに被害が出ています。16日の福岡県は、一部で危険な暑さも予想されていて、復旧作業などは熱中症への十分な対策が必要です。福