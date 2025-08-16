阪神の岡田彰布球団オーナー付顧問が１６日、ＭＢＳ「せやねん！」に生出演。２年ぶりのリーグ制覇に向けて独走している阪神の優勝決定日について「（９月）１１か１５日」と予想した。１１日は甲子園でのＤｅＮＡ戦（１８時開始）で、１５日は甲子園での中日戦（１４時開始）となっている。岡田顧問は「次の日、試合ないですから。１５はデーかな？」とし、１５日に優勝決定した場合は、ビールかけなどの優勝祝賀会が早く始め