意外と知られていない方言クイズを出題！全国の方言を覚えよう。【岡山県の方言】「いく」の意味は？「いく」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「この先、大雨がいくかもしれん」というように使います。いったい、「いく」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「起こる」でした！「いく」は、「起こる」、「発生する」という意味の言