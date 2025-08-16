どうしても『オカワリ』だけはしたくないわんちゃんが取った対処法が可愛すぎると、Instagramアカウント「purin.koron」に投稿されたリール動画が話題になっています。あざとくて尊いわんちゃんの一連の仕草に心を掴まれてしまった人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破しています。 【動画：『オテ、オカワリ』を犬にしてもらおうとした結果→『どうしてもやりたくない』と考えた末に…とんでもなく尊い対