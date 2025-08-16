今年度、設備投資の計画が「ある」と答えた県内企業の割合は3年ぶりに前の年を上回りました。民間の信用調査会社帝国データバンクは今年4月、県内企業を対象に設備投資に関する調査を行いました。今年度、設備投資の計画が「ある」と答えた企業の割合は去年より9・1ポイント高い57・1パーセントでした。上昇は3年ぶりです。ただ、原材料価格の高止まりなどを背景に設備投資の規模を縮小せざるを得なくなったケー