◆ベルギー１部▽第４節ゲンク２―１ルーベン（１５日、ベルギー・ルーベン）９日（日本時間１０日）にゲンクに復帰した日本代表ＭＦ伊東純也は、ルーベン戦の後半３４分から移籍後初出場。チームは２点リードの状態から１点を返されるが、２―１で逃げ切った。伊東は加入時、クラブ公式ＨＰにて「まるで故郷に帰ってきたような気持ち。彼らが興味を持っていると聞いた時、すぐに決断しました。ここでは常に愛されていると