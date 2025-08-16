◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦高川学園４―９日大三（１６日・甲子園）涙ぐみながらも、胸を張って甲子園を後にした。高川学園（山口）の主砲、遠矢文太捕手（３年）が３打数３安打２打点で、２試合連続の猛打賞も３回戦敗退となった。「ミスが負けにつながった。チームのために打つことができたのはうれしかった」と振り返った。初回のミスが響いた。１死三塁、挟殺プレーのミスで三塁走者をアウト