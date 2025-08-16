米露首脳会談に合わせ、アメリカ・ニューヨークのウクライナ系アメリカ人のコミュニティーで15日、ウクライナの平和を願う集いが開かれました。ニューヨーク・マンハッタンの「リトル・ウクライナ」と呼ばれるエリアにある教会では15日、ウクライナ系アメリカ人らが平和への祈りを捧げていました。その後、およそ20人が教会の前に集い、プラカードを掲げながらウクライナの平和実現を訴えました。参加者からはまた、ロシアを信用で