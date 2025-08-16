外務省は16日、島根・竹島沖の日本の領海で、韓国調査船がワイヤのようなものを海中に投入しているのを確認したと発表しました。外務省によりますと、日本政府は15日、韓国調査船「ONNURI」が、竹島西方の日本の領海で航行・漂泊し、ワイヤのようなものを海中に投入していることを確認しました。同日中に外務省の金井正彰・アジア大洋州局長から金壯荽・駐日韓国大使館次席公使に対し、「竹島は歴史的事実に照らしても、国際