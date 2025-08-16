【アンカレジ（米アラスカ州）＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領は１５日午後（日本時間１６日午前）、首脳会談を終えて共同記者会見を行った。共同記者会見の要旨は以下の通り。プーチン大統領今日の交渉は、互いを尊重し合う前向きな雰囲気の中で行われ、とても有意義なものとなった。アラスカに招いてくださった米大統領に改めて感謝する。飛行機を降りた際、私は「親しい隣人。お元気で、こ