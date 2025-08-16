「巨人−阪神」（１６日、東京ドーム）９日に脳しんとう特例で抹消されていた阪神・長坂が１軍に合流した。長坂は９日の走塁練習中にボールが後頭部に直撃。患部を押さえて、トレーナーに付き添われながらベンチ裏へ引き揚げていた。代替選手として昇格した原口の姿は見られなかった。