歌舞伎俳優の市川團十郎が１６日、ブログを更新し、休暇で滞在先のハワイから帰国することを報告した。團十郎は４日の夕方に更新したブログで「いこか」と題し、「荷物もってハワイへご飯食べていきたいらしく早めに出ます」と子供達の写真を添えて記していた。その後はＳＮＳ等で家族で南国を楽しむ様子を投稿。６日には「家族旅行勸玄とツーショット」と海で長男を波から守るように寄り添っている写真を投稿し、２万件