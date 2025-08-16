「ドジャース−パドレス」（１５日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。初回の第１打席は中飛球に倒れた。フルカウントからの７球目、高めのチェンジアップをとらえた打球は快音を残したが、フェンスの手前で捕球された。打球速度は１７３キロだった。大谷はここまで１１９試合に出場し、打率・２８４、ナ・リーグ１位の４３本塁打＆ＯＰＳ１・０２１、１７盗塁、７９打点をマーク。１３