棒受け網漁が解禁され根室で水揚げされたサンマの初競りが札幌で行われ1キロ当たり8万8888円の値が付きました。きのう(2025年8月15日)初水揚げされた根室のサンマ。けさ(8月16日朝）、札幌市中央卸売市場に並び競りにかけられました。競りでは最高値で8万8888円で競り落とされました。 （吉本水産・東城哲也さん）「大衆魚ですので皆さんに食べていただきたい。例年に比べて大きいと思います。最初の初ものも結構太かったんですが