タレントの松村沙友理（32歳）が、8月15日に放送されたトーク番組「トークハンサム」（日本テレビ系）に出演。アイドルを卒業して4年も経ったため、恋愛は「いろいろあった。言いたくて言いいたくて」と語った。松村沙友理が女性ゲストを“ハンサムにもてなす”番組に登場。アインシュタイン・河井ゆずるが「番組的には恋愛のことを話して頂くことになりますが？」と松村に確認すると、松村は「私、アイドルを卒業して4年経つんで