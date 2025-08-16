お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅（53歳）が、8月14日に放送されたトーク番組「アメトーーク！」（テレビ朝日系）に出演。「朝ドラも大河ドラマも日曜劇場も出させてもらっていますけれど、仮面ライダーになるためのステップでしかない」と語った。“仮面ライダー芸人”が集結する中で、ドランクドラゴン・塚地武雅が、仮面ライダー好きで知られる鈴木福とよく「いつの日か一緒にライダーなろうね」と話していたが、鈴木