津幡町の倶利迦羅不動寺で15日夜、先祖や大切な人に感謝する「万灯会」が営まれ訪れた人たちが静かに手を合わせました。先祖や故人を偲び毎年お盆の時期に行われている伝統行事「万灯会」。昨夜は、西之坊鳳凰殿の境内におよそ6000本の灯明がともされました。また境内の大心池では灯篭流しが行われ池に浮かぶ灯篭の灯りで辺り一面が幻想的な光に包まれました。■訪れた人「亡くなった父の冥福を祈りに来ました。4月に亡くなったも