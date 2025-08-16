お盆休みをふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンが始まり、金沢駅は朝から混み合っています。JR西日本金沢支社によりますと、午前11時の時点で金沢から東京に向かう北陸新幹線は34本中20本で指定席が満席となっています。また、「はくたか」の自由席乗車率は10％から20％となっています。■帰省客「花火とか手取フィッシュランド行ったね」「クレーンゲームでとれた」■帰省客「おじいちゃんおばあちゃん