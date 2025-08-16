近畿地方は、今日16日と明日17日も晴れたり曇ったりの変わりやすい天気になり、山沿いだけでなく市街地でも雨や雷雨の所があるでしょう。晴れていても天気が急変する恐れがあるため、急な強い雨や落雷、突風に注意をしてください。今日16日午前中から雨の降っている所も今日16日の近畿地方は高気圧に覆われて晴れている所が多いものの、強い日差しや湿った空気の影響で、雨の降っている所があります。和歌山県の南部では、発達し