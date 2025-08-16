テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演している同局の冨田有紀アナウンサー（27）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。取材で訪れた大井競馬を満喫する様子を投稿した。自身のインスタグラムで「取材で大井競馬場へ行って参りました」と題して投稿した。「大好きなメロンソーダともつ煮」と頬ずりポーズの写真を公開した。ネットでは「可愛すぎ」「可愛いトミタイム」「ぶりっ子」「素晴らしすぎます！」な