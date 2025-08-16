お盆休みを帰省や旅行先で過ごした人のUターンラッシュがピークを迎えています。新幹線の駅では、親族らとの楽しい時間を過ごした人たちの声が聞かれました。祖父母宅に集まった人「ばあばんちに行ってね、ぬりえとかスイカ割りとかして。やきゅうとかお祭りにも行って、ビンゴしてたのしかった」「一年に一回いとこで全員、親戚で集まって、子どもたちも久々の再会。なかなか体験できない事もできて、めいっぱい楽しんでもらえた