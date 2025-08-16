みなさんは「好きな芸能人とシェアハウスしたい」と想像したことはありますか。全国の男性300人に「シェアハウスしてみたい芸能人」について聞いたところ、所ジョージさんと吉岡里帆さんが同率1位に選ばれました。【写真】男性が選ぶ「シェアハウスしたい芸能人」1位は…所ジョージとこちらの女優この調査は株式会社NEXERと賃貸物件検索サービスの「エアドア」が2025年5月に実施したものです。上位の結果は以下の通りです。【同率1