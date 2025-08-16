第79回県展の写真部門の作品搬入が8月16日から始まりました。79回目の「県展」は洋画、日本画など8つの部門で10月に開かれます。高知市の高知放送・南館では各部門のトップをきって、16日から写真部門の作品搬入が始まりました。午前9時30分の受付開始とともに写真愛好家が力作を持ち込み、スタッフが丁寧に確認していました。■井上アナウンサー「写真部門は出品数が多いため8月20日に1次審査、9月29日に2次審査で特選や入