占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。てんびん座さん（9月23日〜10月23日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって整えとは、「バランス」です。 物事の調和が取れた状態にある時、あなたは穏やかな気持ちで過ごせるでしょう。仕事と遊び、社交とソロ活動、自由と義務