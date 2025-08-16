タレントの山口もえさんは8月15日、自身のInstagramを更新。家族で訪れたグランピングでのショットを披露しました。【写真】山口もえのプライベートな姿「パパさんさすがですね」山口さんは「息子のリクエストでグランピングへ」とつづり、9枚の写真を載せています。12歳年上の夫でお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二さんが撮影したショットです。2枚目では山口さんがハンモックでくつろぐ姿を披露し、3枚目ではひまわりに囲まれ