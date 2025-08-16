占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。ふたご座さん（5月21日〜6月21日生まれ）の幸せのカルテ あなたにとって整えとは、「ほどよい刺激」です。 ふたご座さんをダメにするのは、退屈です。同じことの繰り返し、自分じゃなくてもいい仕事、意味を感じられないやりと