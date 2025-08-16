◇ナ・リーグドジャース―パドレス（2025年8月15日ロサンゼルス）ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠でのパドレス戦で来場者に大人気アニメ「鬼滅の刃」のオリジナルキャップを配布。始球式には主人公・竈門炭治郎の着ぐるみも登場した。特製キャップは竈門炭治郎のイラストが施されており、つばは炭治郎が着ている緑と黒の市松模様をイメージしたデザインとなっている。また、今カードは「プレーヤーズ・ウィー