警察によりますと、16日午前8時ごろ、山口県周南市中須南の空き家に設置していた養蜂の巣箱が倒されていると通報がありました。防犯カメラには、クマ1頭の姿が3回に渡り撮影されていました。クマの体長は約1mとみられています。被害に遭った巣箱は高さ約1mで、4段の箱が倒され中身が荒らされていたということです。付近は山に囲まれ、まばらに民家が点在していて、警察ではパトカーで付近の警戒にあたるほか、市も付近の住民