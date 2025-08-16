左脛骨挫傷で１５日間の負傷リスト（ＩＬ）に入っていた怪物新人ジェイコブ・ミジオロウスキー投手（２３）が復帰登板で自己最短ＫＯされた。１５日（日本時間１６日）に敵地シンシナティでのレッズ戦に先発し、１回１／３でＫＯされた。１本塁打を含む４安打４四死球で、自己ワーストタイの５失点だった。チームは一時７点差リードを許すも１０―８で逆転勝ちして、連勝を１３に伸ばした。初回、２安打を許して二死一、二塁で