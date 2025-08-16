アラスカで開かれた米ロの首脳会談。ロシア側の反応は？/AFP（ＣＮＮ）トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領が行った会談に対するロシア側の反応は、前向きなどというものではすまなかった。ロシアのメディアは、自国のリーダーが米国の大統領から称賛を受けたことに有頂天になっている。会談が開かれた米アラスカ州のエルメンドルフ・リチャードソン統合基地では、プーチン氏のために文字通りレッドカーペットが敷かれていた