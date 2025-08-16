16日未明、千葉県流山市で建物8棟などが焼ける火事があり、火元とみられる建物から1人の遺体が見つかりました。警察などによりますと、16日午前0時すぎ、流山市の住宅街で2階建ての建物で火事があり、火は近隣の住宅7棟と車3台に燃え移ったということです。ポンプ車など10台が消火活動を行い、およそ6時間後にほぼ消し止められましたが、火元とみられる2階建ての建物と延焼した住宅の合わせて2棟が全焼したということです。また、2