北朝鮮で日本の統治からの解放を記念する行事が開かれ、金正恩総書記がロシア人ポップ歌手の公演を鑑賞するなど、2日連続でロシアとの結束をアピールしました。北朝鮮メディアによりますと15日、平壌で開かれた植民地解放80年を記念する行事で金正恩総書記がロシアの代表団と共に、ロシア人ポップ歌手による公演を鑑賞しました。前日に開かれた行事でも金総書記がロシアの代表団を厚遇する様子が伝えられていて北朝鮮は2日連続でロ