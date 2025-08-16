フリーアナウンサー徳光和夫（84）が16日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。この日退院予定であることを明かした。徳光は9日の放送で、腰の手術のため入院していることを報告。病院から外出許可を得てラジオ出演していると説明した。この日もオープニングでこの話題に触れ、徳光は「先週番組の中でも手前みそ、手前ごとでお伝えしたんですけれども、腰の手術を