8月23日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■北海道お土産の定番！？「木彫り熊」の神様がテレビ初登場！街頭インタビューで出会った「木彫り熊」のファンだという男性にとっての神様は、北海道旭川で木彫り熊を制作している佐藤憲治さん。その個性的な作品は、従来のイメージとは違う現代アートのような造形で個展では即完売するほど人気だという。今回、テレ