[8.15 フランス全国選手権第2節 バランシエンヌ 2-1 ル・ピュイ・フット]バランシエンヌのU-20日本代表FW高岡伶颯が15日、フランス全国選手権(3部)第2節のル・ピュイ・フット戦(○2-1)で加入後初得点を含む2ゴールを挙げた。高岡は日章学園高在学中の昨年6月にサウサンプトン加入が内定。今年4月から同クラブのセカンドチームであるU-21チームでプレーし、今月6日にバランシエンヌへの期限付き移籍が発表された。その後、9日