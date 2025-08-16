[8.15 スコティッシュリーグカップ2回戦 セルティック 4-1 フォルカーク]セルティックの日本代表FW前田大然が15日、スコティッシュリーグカップ2回戦のフォルカーク戦で今季初ゴールを挙げた。前田は左サイドで先発出場。0-0の前半26分、左CKの流れから中央のMFカラム・マクレガーがペナルティエリア左に送り、DFキーラン・ティアニーがダイレクトで折り返すと、前田が低い体勢からヘディングで押し込んだ。日本代表FWの今季