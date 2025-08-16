【スーパーフォーミュラ】第8戦（決勝・8月10日／スポーツランドSUGO）【映像】“縁石”の罠が牙を剥いた瞬間（車載カメラ）スポーツランドSUGO（宮城県）で行われた国内最速を競う一戦は、終日雨のコンディションとなり、セーフティカーが何度も出動する大波乱の一戦となった。波乱の発端となったのは、佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）だった。レース開始時は雨だったため、セーフティカー先導のスタートとなり、6周目から