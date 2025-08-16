◇MLB ドジャース-パドレス(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ナ・リーグ西地区で1ゲーム差となっている2位ドジャースと1位パドレス。首位攻防戦となる直接対決の初戦がスタートしています。初回から緊張感あふれる展開となる中、両チームともに三者凡退。しかし2回に試合が動きました。ドジャースの先発クレイトン・カーショー投手は順調に2アウトまで持ち込むも、迎えたラモン・ロレアノ選手。2球目のカーブをとらえられます